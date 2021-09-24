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الجزائر

صدور مرسوم الصندوق الخاص بالأموال المهربة

الشروق أونلاين
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صدور مرسوم الصندوق الخاص بالأموال المهربة

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

وجاء في الجريدة الرسمية في عددها الـ 71 تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-354 المؤرخ في 16 سبتمبر 2021 المحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 152-302 والذي عنوانه” الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة”.

يفتح في كتابات الخزينة حساب خاص بالصندوق الخاص بالأموال المصادرة ويقيد فيه الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وكذا ناتج بيع الأملاك المصادرة.

الأموال المهرية

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