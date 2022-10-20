صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة العامل من عطلة لإنشاء مؤسسة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

وتضمن المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، 15 مادة توضح شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في العطلة أو العمل الجزئي لإنشاء مؤسسة.

وجاء في المادة الخامسة من المرسوم انه “يجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه، مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي”.

كما تكلف مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا بتقييم ومراقبة مدى تطبيق الجهاز المتعلق بالعطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، بالتنسيق مع مصـالح التشغـيل والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي والأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات.