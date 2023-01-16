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الجزائر

صدور مقرر اعتماد “البنك الجزائري للإسكان” في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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صدور مقرر اعتماد “البنك الجزائري للإسكان” في الجريدة الرسمية
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اعتماد بنك الإسكان لتمويل البرامج السكنية المختلفة

وقع محافظ بنك الجزائر مقررا يتضمن اعتماد البنك الوطني للإسكان. حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة 2022.

وينصّ المقرر المؤرخ في 29 ديسمبر 2022، على اعتماد الشركة ذات الأسهم المسماة “البنك الوطني للإسكان” بصفة بنك.

ويقع مقر البنك الوطني للإسكان بحي الأعمال في باب الزوار بالجزائر. وسيتولى رئاسة مجلس إدارته زهانة محمد الحبيب.

ووفق ما أوضحه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في وقت سابق، فإن الجديد هو “مؤسسة مالية تتولى تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ”.

كما ذكر الوزير أن إنشاء “بنك الإسكان” يعدّ من بين الالتزامات الـ 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.

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