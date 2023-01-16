صدور مقرر اعتماد “البنك الجزائري للإسكان” في الجريدة الرسمية

وقع محافظ بنك الجزائر مقررا يتضمن اعتماد البنك الوطني للإسكان. حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة 2022.

وينصّ المقرر المؤرخ في 29 ديسمبر 2022، على اعتماد الشركة ذات الأسهم المسماة “البنك الوطني للإسكان” بصفة بنك.

ويقع مقر البنك الوطني للإسكان بحي الأعمال في باب الزوار بالجزائر. وسيتولى رئاسة مجلس إدارته زهانة محمد الحبيب.

ووفق ما أوضحه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في وقت سابق، فإن الجديد هو “مؤسسة مالية تتولى تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ”.