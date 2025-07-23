صدور منشور جمركي جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن إصدار منشور داخلي جديد يحدد الكيفيات العملية لمراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد، وذلك في إطار تفعيل النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس”.

وأوضح بيان للمديرية، صدر مساء أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 جويلية الجاري، ويهدف إلى معالجة ملفات جمركة السيارات وفقًا للمعطيات الحقيقية للعمليات التجارية، مع مراعاة العوامل الموضوعية المؤثرة على الأسعار، مثل الخصائص الفنية للمركبة وبلد المنشأ.

ويحمل المنشور رقم 3873 المؤرخ في 21 جويلية 2025، ويأتي ضمن جهود الجمارك الجزائرية لتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تطبيق موحد ودقيق للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم السيارات المستوردة من طرف الأفراد.

كما ينص المنشور على تفعيل قواعد المعطيات الوطنية الجديدة، المدمجة ضمن نظام “ألساس”، ما يتيح للمصالح الجمركية أدوات مرجعية دقيقة في تقييم الأسعار وضبط آليات الرقابة بشكل أكثر فعالية وشفافية.