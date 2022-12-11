صديقة رونالدو غاضبة من مدرب البرتغال بعد توديع المونديال.. هذا ما قالته!

عبّرت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن غضبها عقب توديع منتخب بلادها المونديال، حيث هاجمت المدرب فيرناندو سانتوس.

وقالت جورجينا عبر حسابها على إنستغرام: “اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام”.

وأضافت: “حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغيّر كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان”.

وتابعت: “لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك. ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضًا.. الحياة تعطينا دروسًا. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو. نحن نحبك”.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “لا أشعر بالندم على جلوس رونالدو كبديل. لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي”.

وأضاف: “لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير أمام المغرب.. القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يجب التفكير بعقلي”.

وتابع: “لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا”.

يذكر أن منتخب البرتغال ودع بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد، مساء السبت 10 ديسمبر.

وفور إطلاق صافرة النهاية، غادر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أرض الملعب بعد انتهاء حلمه في الفوز باللقب، حيث رصدته الكاميرات وهو يبكي”.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه شارك في الشوط الثاني أثناء تأخر البرتغال بهدف يوسف النصيري.

وجاءت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغز إلى قطر لمساندة رونالدو، صاحب الـ37 عاما، الذي قد يكون هذا المونديال هو الأخير بالنسبة له.