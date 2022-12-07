صديقة رونالدو في نزهة بقطر رفقة شقيقة الأمير (فيديو)

شاركت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا ومقاطع فيديو لنزهتها في دولة قطر رفقة شقيقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وزارت رودريغز رفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، مدينة كاتارا التراثية، وتجولت في أسواقها والكورنيش المرافق للبحر.

وأرفقت منشورها بتعليق: “شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”.

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من جهتها نشرت أيضاً الشيخة المياسة نفس الفيديو عبر حسابها على إنستغرام وأرفقته بالتعليق التالي: “سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كاتارا، حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصوصاً وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا”.

يذكر أن عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغز متواجدة في قطر لمساندة رونالدو في فعاليات كأس العالم، حيث تم نشر عديد الصور لها في الملعب رفقة أطفالها وهم يرتدون قميص المنتخب البرتغالي.

وشاركت، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مجموعةً من الصور لجولاتها في الدولة المستضيفة للمونديال، ولحظة الوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها، حيث ظهرت إلى جانب كعكة كبيرة تصوّر أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه، وفي أعلاها هي وباقي أفراد العائلة.