صديقة رونالدو في نزهة بقطر رفقة شقيقة الأمير (فيديو)
شاركت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا ومقاطع فيديو لنزهتها في دولة قطر رفقة شقيقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وزارت رودريغز رفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، مدينة كاتارا التراثية، وتجولت في أسواقها والكورنيش المرافق للبحر.
وأرفقت منشورها بتعليق: “شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”.
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جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب #البرتغال كريستيانو #رونالدو تشكر الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني” التي اصطحبتها بجولة سياحية
وقامت بزيارة مميزة إلى مدينة #كتارا ضمن نشاطاتها خلال إقامتها في #قطر #كأس_العالم pic.twitter.com/07h37PEZdQ
— ارابيكا – Arabica (@arabica2022) December 3, 2022
من جهتها نشرت أيضاً الشيخة المياسة نفس الفيديو عبر حسابها على إنستغرام وأرفقته بالتعليق التالي: “سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كاتارا، حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصوصاً وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا”.
الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا، مع جورجينا شريكة رونالدو.
جورجينا قامت بزيارة حي كتارا القطري رفقة الشيخة المياسة بنت حمد شقيقة أمير قطر، وجالت في أسواق المدينة ووثقت جولتها بفيديو عبر إنستجرام كتبت عليه: “شكراً لك (المياسة) على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”. pic.twitter.com/4sYLUw9Jvi
— Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) December 3, 2022
يذكر أن عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغز متواجدة في قطر لمساندة رونالدو في فعاليات كأس العالم، حيث تم نشر عديد الصور لها في الملعب رفقة أطفالها وهم يرتدون قميص المنتخب البرتغالي.
عائلة #كريستيانو_رونالدو في ملعب المباراة اليوم #RONALDO pic.twitter.com/aFm6aqfaP0
— موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) December 2, 2022
وشاركت، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مجموعةً من الصور لجولاتها في الدولة المستضيفة للمونديال، ولحظة الوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها، حيث ظهرت إلى جانب كعكة كبيرة تصوّر أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه، وفي أعلاها هي وباقي أفراد العائلة.
Georgina Rodriguez finds amazing Cristiano Ronaldo cake in hotel after arriving in Qatar to cheer him on in World Cup
There was also lots of chocolates with the cakes
She has gone to watch partner Crisitano Ronaldo at the World Cup with their children pic.twitter.com/PMtkjv8uSp
— Lilian Chan (@bestgug) December 1, 2022