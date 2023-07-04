صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير تكشف سبب وفاته

كشفت صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر عن سبب وفاته، حيث قالت أنه فارق الحياة بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ.

وأعلنت مدربة كمال الأجسام، نيتشا، صديقة جو ليندنر عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، أن لاعب كمال الأجسام توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، وناشدت معجبيه أن يتذكروه بعمله الشاق وشخصيته الرائعة.

وتوفي لاعب كمال الأجسام المشهور الألماني جو ليندنر، السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ30 عامًا، وكان الخبر بمثابة صدمه لمحبيه، وذلك بعد صراعه مع مرض عضلي نادر.

وتوفي جو ليندنر، بعد معاناته من مرض عضلي نادر، وهو مرض العضلات المتموج وينتمي إلى اضطرابات الحركة.

انتشر خبر وفاة المؤثر الرياضي جو ليندنر (Joesthetics) في عمر الثلاثين بسبب تمدد الأوعية الدموية (أم الدم) طبعاً أغلب الناس تقول أن السبب هو المنشطات لكن فعلياً ممكن يكون ممارسة التمرين بشكل خاطئ هو السبب لوفاته pic.twitter.com/NsGa3wHUAt — كوتش راوي | Coach Rawi (@4Rawi) July 2, 2023

وتتلخص أعراض المرض في التهيّج العضلي الناتج عن الحركة، والإرهاق والتشنجات، وتيبس العضلات، خاصة بعد النشاط الجسدي الشاق.

وكان جو ليندنر المعروف باسم “joesthetics” يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصل نسبة مشاهداته عبر “يوتيوب” إلى 500 مليون مشاهدة.