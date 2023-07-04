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رياضة

صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير تكشف سبب وفاته

عمر سلامي
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صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير تكشف سبب وفاته
أرشيف
لاعب كمال الأجسام الألماني جو ليندنر

كشفت صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر عن سبب وفاته، حيث قالت أنه فارق الحياة بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ.

وأعلنت مدربة كمال الأجسام، نيتشا، صديقة جو ليندنر عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، أن لاعب كمال الأجسام توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، وناشدت معجبيه أن يتذكروه بعمله الشاق وشخصيته الرائعة.

وتوفي لاعب كمال الأجسام المشهور الألماني جو ليندنر، السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ30 عامًا، وكان الخبر بمثابة صدمه لمحبيه، وذلك بعد صراعه مع مرض عضلي نادر.

وتوفي جو ليندنر، بعد معاناته من مرض عضلي نادر، وهو مرض العضلات المتموج وينتمي إلى اضطرابات الحركة.

وتتلخص أعراض المرض في التهيّج العضلي الناتج عن الحركة، والإرهاق والتشنجات، وتيبس العضلات، خاصة بعد النشاط الجسدي الشاق.

وكان جو ليندنر المعروف باسم “joesthetics” يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصل نسبة مشاهداته عبر “يوتيوب” إلى 500 مليون مشاهدة.

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