“صديق الثورة”.. الجزائر تخلّد ذكرى الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي

جانب من لقاء كينيدي مع بن بلة في واشنطن عام 1962

شاركت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر إليزابيث أوبين يوم السبت، في تدشين لوحة تذكارية تخلّد ذكرى الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، باعتباره صديقا للثورة الجزائرية.

وقالت أوبين في تغريدة على تويتر:”بعد 60 عامًا من استقبال الرئيس كينيدي للرئيس بن بلة في البيت الأبيض، يشرفني أن أشارك في تدشين لوحة تذكارية على شرفه في قلب الجزائر العاصمة”.

وشارك في مراسم تدشين اللوحة التذكارية وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني.

وكُتب على اللوحة المخلّدة لذكرى كينيدي:”رئيس أمريكي أسبق، صديق للثورة الجزائرية. عبّر عن دعمه للمبادئ الإنسانية السامية، وقيم الحرية والعدالة، وحقّ الشعب الجزائري في الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.