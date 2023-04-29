صديق الثورة “روجي وينتر هالتر” يزور الجزائر

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق يوم السبت، بمقر الوزارة، صديق الثورة الجزائرية روجي وينتر هالتر الذي بزيارة إلى الجزائر رفقة حرمه.

وكشف بيان وزارة المجاهدين أن ضيف الجزائر هالتر، سيزور عديد الولايات للالتقاء برفاق له إبان الثورة التحريرية من مجاهدين. كما سيزور عديد المناطق التي تجمعه بها ذكريات كفاحه وقت الثورة المجيدة الذي وقف إلى جانبها.

وأضاف ذات المصدر، أن وزير المجاهدين أثنى على موقف صديق الثورة التحريرية هالتر، والمواقف المشرفة لأصدقاء آخرين من كل ربوع المعمورة.

وأكد الوزير العيد ربيقة لروجي وينتر هالتر، أن الجزائر لا تنسى فضل والتزام ومواقف هؤلاء الثابتة في سبيل نصرة الحق. حيث قام بتكريم رمزي لضيف الجزائر وصديق الثورة التحريرية.

وأُعجب هالتر بالمكتبة الرقمية والأستديو السمعي البصري للوزارة. حيث أكد أن الكتاب في صيغته الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار الإنتاج السمعي البصري يعدّان من أهم السّبل في نقل المعلومة مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك غرس قيم الثورة التحريرية لدى الناشئ، حسب البيان.