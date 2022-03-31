“صديق” ديلور يدعو إلى إقالة بلماضي!

أُقصي “الخضر”، فبدأت الغربان تنعق والسّكاكين تُشحذ، للضّغط من أجل إقالة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وقال اللاعب الدولي الفرنسي السابق جيروم روتان، في أحدث ظهور له عبر القناة المحلّية “آر آم سي سبور”: “رغم كلّ ما قدّمه للجزائر (يتحدّث عن بلماضي)، يجب أن يرحل. نرغب في رؤيته يُشرف على تدريب الأندية بدلا من المنتخبات”!

وما يخفى على البعض أن جيروم روتان – البالغ من العمر 43 سنة، والذي اعتزل كرة القدم عام 2015 – لم يتجرّأ يوما على التدريب ولو في الأندية الفرنسية المغمورة. لكنّه فضّل التنظير الفني المُريح والمُفيد ماليا. وقد جيء به إلى الحقل الإعلامي الفرنسي لِأغراض تجارية خالصة (ملامح وحركات عارضي الأزياء). كما ينسج علاقة وطيدة مع المهاجم أندي ديلور، وهو مَن ضغط مُؤخّرا لِإعادته إلى المنتخب الوطني الجزائري. قبل أن “يصفع” بلماضي روتان عن بعد في مؤتمر صحفي، ويُشدّد على أنه المسؤول الفني الوحيد الذي يضبط قائمة اللاعبين.

وعلى العكس من ذلك، رافع اللاعب الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا فوق المنبر ذاته، من أجل تجديد “الفاف” الثقة في بلماضي، وقال: “جمال كان سخيّا تجاه بلده الجزائر. لقد كرّس وظيفته في العارضة الفنية لِتحسين مستوى منتخب الجزائر، ونجح فعلا بعد أن تعب كثيرا. بل انتشل الكرة الجزائرية من الهاوية، ورفعها إلى القمّة. أعتقد أن رحيل بلماضي سيترك فراغا رهيبا. أتساءل مَن القادر على تأدية الدور الذي جسّده بلماضي؟”.