صراع ألماني -إنجليزي للظفر بخدمات ريان شرقي

تألق بشكل ملفت للانتباه مع نادي ليون الفرنسي

انضم نادي نادي توتنهام وأندية انجليزية أخرى إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني للظفر بخدمات ريان شرقي، لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

وبحسب ما أفادت صحيفة “رور ناخريشتن” الألمانية، سينتقل شرقي إلى العملاق الألماني في صيف العام الحالي، بعدما باءت محاولتي دورتموند السابقتين لضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب بالفشل.

وبعدما تم رفض عرض دورتموند الأول لضم شرقي في الصيف الماضي، لم يتمكن النادي أيضا من إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بسبب ضعف المقابل المادي من وجهة نظر ليون، الذي بلغ 22.5 مليون يورو (24.31 مليون دولار) وفقًا لتقرير الصحيفة.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر صحفية أنجليزية أن كلا من أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد قد دخلا صراع المنافسة مع توتنهام لضم اللاعب.

وأوضح الموقع الإنجليزي، أنه من المتوقع أن يغادر اللاعب نادي ليون في فترة الانتقالات الصيفية وسط اهتمام متزايد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا وقد يكون متاحًا بأقل من 25 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب نفس المصدر طالبت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، من كشافيها أن يكونوا على اطلاع دائم ووضع أعينهم على ريان شرقي مع اقتراب الصيف، ويتطلعون إلى تعزيز فريقهم بموهبة شابة واعدة، حيث برز اللاعب كواحد من أكثر اللاعبين الواعدين في مركزه وتمت مقارنته ذات مرة بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل شرقي ستة أهداف وقدم تسعة تمريرات حاسمة في ثلاث وعشرون مباراة خاضها مع ليون بالدوري الفرنسي هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق الفرنسي لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يستعد لملاقاة مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك عقب إحرازه هدفين وتقديمه 8 تمريرات حاسمة حتى الآن.