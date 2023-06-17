صراع بين الأهلي والزمالك والترجي لضم كسيلة بوعالية

مسؤولو سانت إيتيان عرضوا أقل من 300 ألف يورو

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام فريقي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، بالتعاقد مع كوسيلة بوعالية نجم فريق شبيبة القبائل، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب مصادر صحفية فإن الأهلي والزمالك بالإضافة إلى الترجي التونسي، وفريق سانت إيتيان الفرنسي يتنافسون للظفر بخدماته في الصيف، علما أن النادي الأهلي جاهز لإنفاق أكثر من مليون دولار، لحسم صفقة التعاقد مع كوسيلة بوعالية، بينما عرض مسؤولو سانت إيتيان أقل من 300 ألف يورو، وإذا لم يقدموا عرض يتناسب مع موهبة اللاعب، سيكون طلبهم مرفوضا من جانب إدارة النادي القبائلي.

علما أن هدف اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، هي الاحتراف في الخارج، وأن إدارة شبيبة القبائل ستدرس جميع العروض الخارجية لبيع الجناح المتألق، لكنها ترفض بيعه لأي نادي جزائري آخر، خوفا من غضب الجماهير وستعمل إدارة النادي سوف تحاول إقناع الجناح الأيمن للفريق بالبقاء من خلال منحه زيادة كبيرة في راتبه، لكن لن يتم مناقشة العروض المقدمة له، إلا بعد ضمان بقاء الفريق في الدوري الجزائري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر.