صراع بين الاتحاد الكاميروني ووزارة الرياضة بسبب تعيين المدرب الجديد

أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية، تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا لمنتخب الكاميرون خلفا لريغوبير سونغ.

وأصدرت وزارة الرياضة الكاميرونية بيانا، كشفت من خلاله عن المدرب الجديد للأسود غير المروضة.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب الجديد في جوان المقبل حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر، ومضيفتها أنغولا، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 .

وأثار تعيين المدرب الجديد لمنتخب الكاميرون، وطاقمه، استغراب الإتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وأصدرت هيئة صامويل إيتو بيانا، استغربت فيه إقدام وزارة الشباب والرياضة على اتخاذها القرار من جانب واحد.

وجاء في بيان الاتحاد الكاميروني: “علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في نفس الوقت الذي علم فيه جميع الكاميرونيين، بتعيين المدرب الجديد للمنتخب”.

وأضاف البيان: “يعرب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استغرابه الشديد لهذا التصرف الذي يخالف أحكام المرسوم رقم 2014/384 المؤرخ في 26 سبتمبر 2014 المتعلق بتنظيم وتشغيل الفرق الوطنية لكرة القدم”.

وتابع: “يتابع الاتحاد الكاميروني هذا الوضع المؤسف، كما سيعلن دون تأخير عن رد الفعل الذي تنوي القيام به”.