صراع بين تشيلسي وليفربول لضم بن ناصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن صراع بين نادي تشيلسي ونظيره ليفربول على الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف ميلان في فترة الانتقالات المقبلة المقرر شهر جانفي المقبل.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إسماعيل بن ناصر، الذي يلعب حاليًا موسمه الرابع في سان سيرو، هو اختيار مدرب برايتون السابق جراهام بوتر الذي يتولى حاليًا تدريب تشيلسي. وأشار الموقع إلى أن اللاعب قد يكلف إدارة تشيلسي رسومًا تتراوح ما بين 40 مليون يورو و50 مليون يورو في حالة حدوث انتقال، ولكنهم قد يواجهون منافسة من ليفربول في التعاقد مع بن ناصر.

وعلى الرغم من وجود الكثير من الخيارات، يبدو أن بوتر قلق بشأن مستقبل خط وسطه على المدى الطويل، حيث إن جورجينيو وكانتي في السنة الأخيرة من تعاقدهما مع البلوز. ولعب بن ناصر سابقًا في إنجلترا حيث كان مع أرسنال، ومع ذلك فقد ظهر مرة واحدة فقط مع فريق الجانرز بين عامي 2015 و2017.

في سياق آخر، استغل الدولي الجزائري تواجده في تربص بوهران ليزور عائلته المقيمة بمنطقة حاسي بونيف التي تبعد عن وهران بحوالي 14 كلم فقط، حيث أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الدولي الجزائي رفقة أعضاء من عائلته، كما ظهر بن ناصر في فيديو وهو يزور قبر جدته، بمقبرة حاسي بونيف.