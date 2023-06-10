صراع بين قندوسي وبن عيادة للتويج باللقب القاري

نهائي رابطة الأبطال الإفريقية إياب الأحد

يواجه الأحد بداية من الثامنة مساء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الوداد المغربي الأهلي المصري، ويمتلك الأهلي أفضلية الفوز ذهاباً الأسبوع الماضي في القاهرة 2-1، وبالتالي فإن فوزه أو تعادله يمنحانه اللقب الحادي عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، بينما يحتاج الفريق البيضاوي إلى الفوز ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية توالياً، علماً بأن الاتحاد الأفريقي يعتمد قاعدة أفضلية الأهداف المسجّلة خارج الأرض في حال التعادل.

ويعوّل الوداد الذي يلعب له الدولي الجزائري بن عيادة على جمهوره الذي يشكل لاعباً إضافياً في أرض الملعب،حيث أبدى المدرب البلجيكي للفريق المغربي سفن فاندنبروك ثقته الكبيرة في لاعبيه، وأشار إلى أن الانتصار باللقب مرتين على حساب الأهلي ميزة كبيرة للفريق.وأضاف لموقع الاتحاد الأفريقي «كاف»: «أحبّ مواجهة الأهلي، إنه نهائي كبير، والمباريات بيننا كثيرة، أن تفوز عليهم في النهائي مرتين تبقى ميزة لنا بكل تأكيد وبالنسبة لهم سيبحثون عن رد الاعتبار والثأر».

ورأى البلجيكي أن خبرته الأفريقية أكبر من خبرة مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر: «ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الأفريقية من مدرب الأهلي، لكنه أكثر خبرة مني بشكل عام وأكبر سناً، لذا كل منا لديه خاصية».

وأردف: «في النسخة الحالية من دوري الأبطال تأخرنا في النتيجة ثم عدنا عدة مرات، لم يكن هذا أمراً سهلاً وخاصة عقب التعادل مع صن داونز في المغرب، لم يتوقع أحد أن نعبر إلى النهائي من جنوب أفريقيا لكننا فعلنا ذلك».

وهي المرة السابعة عشرة التي يلتقى فيها فريقان عربيان في نهائي البطولة القارية العريقة، والسادسة عشرة للأهلي في النهائي، كما أنها المرة الأولى منذ 40 عاماً التي يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي نسختين متتاليتين، حين تواجه الأهلي مع كوتوكو الغاني في 1982 و1983.

وكان يمكن للأهلي الذي يلعب له أحمد قندوسي الذي توج بلقبين منذ تقمصه ألوان النادي في أقل من ست أشهر أن يدخل لقاء الإياب بأفضلية كبيرة، بعدم تقدم بهدفين نظيفين ذهاباً عبر الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا)، لكن الفريق المغربي قلّص النتيجة في وقت متأخر عبر بوهرة.

وقال مهاجم الفريق حسين الشحات:”هدفنا هو حصد اللقب، الفريق بالكامل يركز على هذه المهمة، ونتمنى أن ننجح فيها”.

وأضاف: «هدف الوداد لم يصعب المهمة، فقد نجحنا في الفوز ذهاباً.. المباراة صعبة على الفريقين، بل هي أصعب على المنافس لأنه بحاجة لأن يسجل». أما زميله عمرو السولية، فلفت إلى أن الوداد سيدفع بكل أوراقه: «نعلم أن فريق الوداد سيقدم أقصى ما لديه، خصوصاً أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيداً لهذه المواجهة، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة».