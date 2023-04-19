صراع ثلاثي إيطالي من أجل التعاقد مع حسام عوار هذه الصائفة

الدولي الجزائري يفضل الانضمام إلى فريق يلعب منافسة أوروبية

ما زال الدولي الجزائري، حسام عوار، لم يفصل في وجهته القادمة، ما بين عديد الأندية التي تريد الاستفادة من خدماته، بعد نهاية عقده مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي الصيف القادم.

كشف الأربعاء، موقع “فوت ميركاتو”، المتخصص في أخبار تنقل اللاعبين، أن ثلاثة أندية إيطالية تتأهب للدخول في صراع من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري حسام عوار، خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، مشبهة الأمر بالمعركة الثلاثية على اللاعب.

وبحسب نفس المصدر، فكل من متصدر “الكالتشيو” الإيطالي نادي نابولي وملاحقيه، روما والميلان يعتزمان الدخول في سباق حقيقي للظفر بخدمات حسام عوار، الذي يسعى لبعث مشواره خارج أسوار البطولة الفرنسية ومع فريق طموح.

وكان المدير الرياضي لنادي “ذئاب روما” أكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة نادي العاصمة الإيطالية للاعب الجزائري، الذي وضعته في مقدمة أولوياتها للتعاقد معه الصيف القادم. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية: “حسام عوار لاعب رائع وكثيراً ما كان روما يتعامل معه، وسنرى ما سيحدث”.

وبحسب ذات المصدر، فإن روما يوجد في أحسن رواق للفوز بصفقة التعاقد مع عوار، مشيرا أن مشاركة النادي في منافسة أوروبية الموسم المقبل سيكون محفزا لإقناع اللاعب الذي يبحث عن فريق يلعب منافسة أوروبية.

في نفس الاتجاه تقريبا، أكد “فوت ميركاتو” أن نابولي هو الآخر مهتم بعوار ويستعد بدوره لتقديم عرض رسمي للاعب الخضر في الأيام القليلة القادمة، معتبرا أن ضمان نابولي، الذي يتجه للتتويج بلقب “السكوتيدو”، وبالتالي، المشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل، المنافسة الأكبر على الإطلاق سيكون دافعا قويا لإقناع اللاعب بالانضمام إلى نادي الجنوب الإيطالي.

جدير بالذكر أن حسام عوّار سيلتحق بالمنتخب الوطني، بداية من التربص المقرر شهر جوان القادم، وهذا مباشرة بعض ترسيم هوية النادي الجديد الذي سينضم إليه الموسم القادم.