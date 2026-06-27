صراع ثلاثي لضم قندوسي الموسم القادم

عقده مع النادي السويسري يمتد حتى صيف 2028

كشف مصدر مقرب من النجم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط نادي لوغانو السويسري، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بمستقبل اللاعب الوظيفي والوجهة الأقرب له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحات خاصة، أكد المصدر أن قندوسي، ورغم امتداد عقده مع النادي السويسري حتى صيف 2028، قد أبلغ الإدارة رسمياً برغبته في خوض تجربة جديدة والرحيل هذا الصيف، وهو الأمر الذي حظي بموافقة مسؤولي لوغانو.

وأوضح المصدر أن نادي بيراميدز المصري كان قد قدم عرضاً رسمياً لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن قندوسي فضل الاستمرار مع لوغانو حتى نهاية الموسم الجاري وتأجيل حسم مصيره. وأضاف: “بيراميدز مازال متمسكاً بضم اللاعب وتواصل معه مؤخراً. قندوسي يرحب بشدة بالعودة إلى الدوري المصري مجدداً، وأبلغ إدارة لوجانو بأنه سيجلب لهم عرضاً رسمياً من هناك”.

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن دخول خط مفاوضات جديد من منطقة الخليج، قائلاً: “لوغانو تلقى عرضاً من أحد أندية القمة في الدوري الإماراتي للاستعانة ببيعه نهائياً أو استعارته، والمفاوضات جارية حالياً بين الطرفين”.

وعن القيمة المادية المحددة لإتمام الصفقة، أفاد المصدر بأن النادي السويسري حدد في البداية مبلغ 2.5 مليون دولار للتخلي عن خدمات قندوسي، وهو الرقم الذي أبدى كل من بيراميدز والنادي الإماراتي استعداداً لتلبيته.

ومع ذلك، أشار المصدر إلى مرونة إدارة لوجانو في عملية التفاوض: “النادي السويسري قد يوافق على تخفيض مطالبه المالية إلى 2 مليون دولار، وهناك انفتاح كبير على فكرة تقسيط قيمة الصفقة، خاصة وأن لوجانو سبق له تقسيط صفقة انتقال اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا”.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، فجّر المصدر مفاجأة بشأن رغبة اللاعب الأولى، مؤكداً دخول نادي الزمالك في الصفقة: “الزمالك فتح خط مفاوضات شفهية مع قندوسي، واللاعب أبدى ترحيباً كبيراً جداً بارتداء القميص الأبيض ووافق على خطوة الانضمام للقلعة البيضاء، لكنه ينتظر تحركاً رسمياً من إدارة الفارس الأبيض بتقديم عرض مالي للنادي السويسري”.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الاحتمالات والعروض تظل قائمة وقيد الدراسة، لكن يبقى نادي الزمالك هو الأولوية القصوى لقندوسي، الذي يطمح لتمثيل الفريق الأبيض بدءاً من الموسم المقبل.