صراع شرس بين ميسي ومبابي على جائزة أحسن لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي يعدان من أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب، خلال حفل جوائز “الأفضل” 2022 السنوي والمقرر إقامته يوم 27 فيفري المقبل.

ولفت الاتحاد، في تقريره الصادر، الأحد، إلى أن نتائج منافسات كأس العالم قطر 2022، ستؤثر على فوز بعض المرشحين بالجوائز، بعد مساهمتهم في تحقيق منتخباتهم نتائج رائعة.

وقال “فيفا” في بيان رسمي: “مونديال قطر غير الأمور بعد أن أعلن اللاعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم”، مؤكداً تأثير أكبر بطولة لكرة القدم على نيل الجوائز.

وأضاف “من المؤكد أن اللاعبين الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي، عززا سمعتهما، بفضل كأس العالم، فالنهائي لم يكن فقط الأرجنتين ضد فرنسا، ولكن كان، الماضي ضد المستقبل”.

كما سلط التقرير الضوء أيضاً على لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش كواحد من أبرز المرشحين للحصول على هذه الجائزة، بعد الفوز بها في عام 2018، مشيراً إلى أن لاعب خط الوسط لم يكتف بإضافة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة ولقب الدوري الثالث إلى قائمته هذا العام، بل حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وفي ما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، أشار فيفا، إلى أن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث بعد غياب 36 عاماً، يبرز كواحد من أقوى المرشحين لحصد هذه الجائزة .

كما حضر اسم، وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ضمن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، عقب قيادته “أسود الأطلس” إلى تحقيق المركز الرابع في مونديال قطر.

وتحدث التقرير عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقال “إنه بعد عام مميز مع ريال مدريد، من المرجح أن يكون من بين أبرز المرشحين أيضاً”.

أما عن أفضل حارس مرمى فأكد تقرير “فيفا”، أن الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حظيا بأفضل بطولة في حياتهما، حيث قدم الأول أفضل أداء في مونديال قطر وحصل الأخير على القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى.

وتحدث التقرير أيضاً، عن حراس آخرين وهم: البلجيكي تيبو كورتوا، صاحب جائزة الأفضل في 2018، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر، صاحب جائزة الأفضل في 2019، والفائز بكأس الاتحاد الإنكليزي، ووصيف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز، والألماني مانويل نوير، المتوج بجائزة الأفضل لعام 2020، والفائز بلقب الدوري الألماني، والفرنسي هوغو لوريس الفائز بالميدالية الفضية في مونديال قطر 2022.