صراع كبير بين تشيلسي ومانشستر سيتي على أيت نوري.. وبرايتون يدخل الخط

ويلفرهمتون لن يتنازل عنه دون 46 مليون أورو

ستكون صفقة انتقال، ريان أيت نوري، أحد اللاعبين المرتقبين للانضمام إلى التشكيلة الوطنية في شهر سبتمبر المقبل، من بين أغلى صفقات الدوري الانجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كشفت صحيفة “الصن” الإنجليزية، يوم أمس، عن الرقم الذي يريده نادي ويلفرهمتون مقابل التنازل عن مدافعه الأيسر، الفرانكو-جزائري، ريان أيت نوري، المطلوب من أندية انجليزية عملاقة في مقدمتها بطل هذا الموسم مانشستر سيتي وبطل الموسم الذي قبله نادي تيشلسي اللندني.

وتشترط إدارة الذئاب ما لا يقل عن 45 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 46 مليون أورو على الأندية التي تريد التعاقد مع أيت نوري، صاحب 21 عاما، الذي قدم هذا الموسم أداء مرموقا مع نادي ويلفرهمتون في البطولة الإنجليزية، وذلك في ثاني موسم احترافي له في انجلترا بعد انتقاله إليها في موسم2020/2021 قادما من نادي أونجي الفرنسي.

وأضاف ذات المصدر، أن نادي تشيلسي هو الأكثر استعداد لضم ريان ايت نوري، بعدما عرفت تشكيلته رحيل عدة مدافعين مثل روديغير الذي انضم إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن وسيزار أزبيليكويتا، اللذين يقتربان من نادي برشلونة الإسباني. ويريد المدرب الألماني توماس توخيل، القيام بانتدابات في الدفاع، ويعتبر أيت نوري مناسبا لتدعيم المنظومة الدفاعية لمدر النادي اللندني، حتى أنه أسقط من حساباته لاعب برشلونة ماركوس ألونزو، الذي كان في السباق معه للالتحاق بنادي تشيلسي، بالتالي أصبح الخيار الأول والوحيد حاليا للمدرب توخيل .

وينافس نادي مانشستر سيتي، غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي على خدمات أيت نوري، بعدما أن استفسر عليه المدرب بيب غوارديولا، وهو يفاضل بينه وبين لاعب برايتون، مارك كوكوريلا، هذا الأخير يعد أقل قيمة منه في سوق التحويلات حوالي 36 مليون أورو.

وبحسب صحيفة “الصن”، فإن نادي براتون الإنجليزي هو الأخر مهتم بالمدافع الأيسر لنادي ويلفرهمتون، حيث استفسر على وضعيته وهو بصدد دراسة إمكانية دخول السباق مع تشيلسي ومانشستر سيتي، اللذين يعدان أكثر ارتياحا منه من الناحية المادية.