صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

وفاق سطيف تلقى عرضا أوروبيا بـ1.2 مليون أورو والزمالك يريد استعارته

تلقت إدارة وفاق سطيف عروضا كثيرة بشأن استقدام نجم الفريق، أحمد قندوسي، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، أهمها عرض أوروبي فاقت قيمته المالية الـ1.2 مليون أورو.

كشف محمد لخلف عضو خلية الإعلام لفريق وفاق سطيف، عن اهتمام كبير من عديد الفرق للتعاقد مع لاعب الوفاق أحمد قندوسي في الميركاتو الشتوي.

وحسب لخلف فإن أحمد قندوسي مطلوب من وجهات مختلفة سواء من فرق جزائرية أو من الخارج في مصر وأوروبا. وقال في تصريحات لقناة مصرية أن فريق وفاق سطيف تلقى عرضا رسميا من نادي الزمالك لاستعارة أحمد قندوسي إلى نهاية الموسم، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي الصيف القادم.

وأضاف ذات المتحدث، أن عرض الزمالك لا يعد الوحيد الذي وصل إدارة الوفاق، حيث هناك عروض أخرى أفضل من الجانب المالي والرياضي على حد قوله، خاصة العرض الذي تحصل عليه من فريق أوروبي الذي أبدى استعداده لدفع 1.2 مليون أورو لحسم صفقة أحمد قندوسي.

وأوضح محمد لخلف، أن الفريق الذي يكون سخيا من ناحية العرض المالي هو من سيفوز بصفقة أحمد قندوسي، هذا الأخير يملك عرضا محليا جد محترم من فرق مولودية الجزائر الذي ربما سيحدث المفاجأة في الميركاتو الشتوي.

كما أشار نفس المتحدث إلى أن مجلس إدارة وفاق سطيف سيجتمع في الساعات القليلة القادمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن نجمه أحمد قندوسي، الذي سيراعي المصلحة المشتركة للفريق واللاعب.

من جهته، أوضح المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي “بلاك إيقلز” إبراهيم العرباوي أن وجهة قندوسي ستكون إما نادي الزمالك المصري أو مولودية الجزائر باعتبارهما الفريقان اللذين مازالا يلحان على ضم قندوسي إلى صفوفهما بصفة رسمية خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد إبراهيم العرباوي بأنه “للاعب حرية اختيار الفريق الذي ينضم إليه”، مشيرا إلى أن “العرض المالي لمولودية الجزائر أحسن من عرض نادي الزمالك المصري وبالتالي فإن إدارة الفريق تفضل أن يختار قندوسي وجهة المولودية العاصمية، إلا أن القرار الأول والأخير يعود للاعب نفسه”.

وكانت إدارة وفاق سطيف قد فتحت صفقة تحويل اللاعب أحمد قندوسي في بادئ الأمر “لوجهة احترافية أوروبية فقط”، إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالوفاق جعلت من الإدارة تفتح المجال أكثر أملا في إنعاش خزينة النادي ولو بصفة نسبية تسمح لها بمواصلة عملية الانتدابات التي باشرتها مع لاعبين (2) أو ثلاث (3) تريد استقدامهم لتدعيم تشكيلة رفقاء القائد عبد المؤمن جابو تلبية لرغبة المدرب التونسي الجديد شهاب الليلي.

وفي ذات السياق المتعلق باستقدامات مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية أفاد إبراهيم العرباوي أن الموعد سيكون خلال الأيام القليلة القادمة مع التحاق لاعبين (2) بصفوف الوفاق ويتعلق الأمر بإفريقي ولاعب آخر من البطولة الوطنية.

للتذكير فإن اللاعب أحمد قندوسي مرتبط بموجب عقد مع وفاق سطيف إلى غاية 2026 وهو الأمر الذي وضع إدارة الوفاق في أريحية بالنظر لتهاطل العروض على

اللاعب الموجود حاليا تحت تصرف الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بمناسبة بطولة أمم إفريقيا للأمم للاعبين المحليين “شان 2022” المقامة بالجزائر.