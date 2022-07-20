صراع كمّي ونوعي على منصب مدافع أيسر في الخضر

احتراف شتي وتقمص آيت نوري الألوان الوطنية وعودة فارس

يعتبر فوز المدافع الأيسر لمنتخب مجيد بوقرة المتوج بكأس العرب في نهاية السنة الماضية في قطر إلياس شتي، بعقد مع فريق الدرجة الأولى الفرنسية أونجي لمدة أربعة مواسم من أهم الأخبار الكروية في هذه الصائفة لحد الآن، حتى لا يبقى هذا اللاعب الموهوب رهينة دوري تونسي متوسط لا يختلف عن الدوري الجزائري، وأيضا بعد الظلم الذي تعرض له بعد عودته متوجا من قطر، إلى درجة أنه لعب نصف سنة في الاحتياط مع الترجي التونسي المتراجع مستواه، وبهذا يمكن أن نقول بأن شتي قد أنقذ نفسه على أمل أن يكون ابن عنابة أساسيا مع ناديه الجديد إلى جانب قائد فريق أونجي نبيل بن طالب مع فريق يملكه الجزائري بن شعبان.

وصارت عودة إلياس شتي للخضر قريبة لينضم إلى لاعبين كُثر في منصبه، ومنهم على وجه الخصوص، المحتمل تقمصه لألوان المنتخب الجزائري في شهر سيبتمبر القادم، وهو مدافع ويلفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، الذي لم يلعب في حياته سوى في منصب مدافع أيسر، مما يعني وجود لاعب إضافي في منصب سيعود إليه مع بداية الموسم القادم محمد فارس لاعب تورينو الإيطالي ولاعب لازيو روما السابق، بالرغم من أن محمد فارس تم توظيفه في الموسم الماضي في بعض المباريات القليلة التي لعبها كمهاجم أيمن تمكن من الصناعة والتسجيل، قبل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها وأبعدته أشهرا عديدة عن الميادين.

لا أخبار لحد الآن عن إمكانية تغيير رامي بن سبعيني المدافع الأيسر والثابت في الخضر للأجواء، وحتى لو بقي مع فريق بوروسيا مونشنغلاد باخ، فهو في أيدي فريق كبير ومحترف وتابع لدوري قوي، وزحزحته من منصبه صعبة جدا، إلا إذا رآى جمال بلماضي بأن اللاعب رامي بن سبعيني قادر على المساهمة في محور الدفاع رفقة عيسى ماندي أو توقاي أو غيرهما، ويوجد في القائمة أيضا فوزي غلام الذي مازال في ربيعه الواحد والثلاثين ويرى مختصون إمكانية عودته القوية هذا الموسم الجديد حسب الفريق الذي سيلعب له بعد تأكد مغادرته لنابولي.

ما يتوفر حاليا لجمال بلماضي في منصب مدافع أيسر غير موجود في أي منصب في المنتخب الوطني، وهو ليس من الناحية الكمية فقط، وإنما أيضا من الناحية المعنوية، إضافة لسن غالببة اللاعبين الذين بإمكان بعضهم أن يلعبوا كأس العالم في صائفة 2030، وسيكون الصراع على منصب مدافع أيسر شديدا وغير مضمون، وقد يتم التداول عليه حسب نوعية المباراة والمنافس والمسابقة، كما حدث في مونديال البرازيل سنة 2014 بين فوزي غلام الذي لعب مباراتي بلجيكا وألمانيا وجمال مصباح الذي لعب مباراتي روسيا وكوريا الجنوبية وتألقا سويا.