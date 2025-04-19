صراع محتدم على لقب البطولة بين المولودية وبلوزداد

ما زال الصّراع على لقب البطولة الوطنية لكرة القدم محتدما، بين الرّائد فريق مولودية الجزائر والوصيف شباب بلوزداد. فيما تراقب شبيبة القبائل النزال عن بعد.

وحصد فريقا المولودية والشباب مساء السبت نقاط الفوز، في بسكرة أمام الاتحاد المحلي، وداخل القواعد ضد ترجي مستغانم، على التوالي. في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة.

وتتقدم مولودية الجزائر بِنقطة واحدة عن المطارد شباب بلوزداد، لكن رجال المدرب خالد بن يحي تنقصهم مباراة متأخّرة.

وحصد فريق شبيبة القبائل فوزا ثمينا خارج القواعد أمام اتحاد العاصمة، وهي النتيجة التي عزّزت تموقعه في المركز الثالث، فيما نزل فريق “سوسطارة” إلى المركز الخامس، نظير صعود وفاق سطيف إلى الرتبة الرابعة، ولو أن اتحاد العاصمة تنقصه مقابلتان متأخّرتان، نظير مواجهة واحدة لـ “النّسر الأسود”.

وِبفوزه على الضيف نادي جمعية الشلف، بات فريق مولودية البيّض وقد لعب 9 مقابلات في البطولة الوطنية بلا هزيمة. بينما عجز “صقور الونشريس” عن تذوّق حلاوة الفوز في آخر 4 لقاءات لهم.

وبقي اتحاد بسكرة وترجي مستغانم يُعانيان في أسفل الجدول، قبل سبع جولات عن انتهاء البطولة.

وتألّق أيمن محيوس من شباب بلوزداد ورمضان حيتالة من ترجي مستغانم، بِتسجيل كل واحد منهما هدفَين. فرفع محيوس غلّته إلى 10 أهداف في البطولة الوطنية، نظير 6 أهداف لِحيتالة.

وطرد حكمُ الساحة أيوب بلهاشمي لاعبَ شباب بلوزداد رزقي حمرون، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوين، وبعد نزع قميصه عقب الاحتفال بالهدف الذي وقّعه في الدقيقة الـ 90+6.

وتأجّلت المباراة الأخيرة بين شباب قسنطينة والمضيّف أولمبيك أقبو إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “السنافر” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات على النحو التالي:

ا.بسكرة 0 – م.الجزائر 1

ش.بلوزداد 3 – ت.مستغانم 2 / بِمدرجات شاغرة.

ا.العاصمة 0 – ش.القبائل 1 / بِمدرجات شاغرة.

م.البيّض 2 – ج.الشلف 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي: