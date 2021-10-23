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الجزائر

صربيا تمنح وسام “التعايش” لسفير الجزائر عبد الحميد شبشوب

الشروق أونلاين
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صربيا تمنح وسام “التعايش” لسفير الجزائر عبد الحميد شبشوب
ح.م
السفير عبد الحميد شبشوب يستلم وسام التعايش

تحصل سفير الجزائر بصربيا، عبد الحميد شبشوب، على وسام التعايش نظير إسهاماته في نشر قيم التسامح وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

ومنحت مؤسسة “كاريتش” للتسامح والتعايش بين الأديان، وسام التعايش للسفير الجزائري بمناسبة انتهاء مهامه،  وهذا خلال حفل نظم على شرف السفير وحضره العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الصربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بصربيا.

وجرى حفل تقليد سفير الجزائر من طرف الأكاديمي والسياسي البارز في صربيا وعضو البرلمان الصربي وكذا كل من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية – الصربية وجمعية أصدقاء الجزائر بصربيا، دراغومير كاريتش.

وأثنى كاريتش على عمل السفير وإنجازاته طيلة سنوات قضاها بصربيا من خلال تعزيز أواصر التعاون والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ونظير خطابه الداعي إلى التسامح، والتعايش بين الدول والأديان والثقافات المختلفة.

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