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رياضة

صربيا تُرسل 150 رياضي إلى الأولمبياد المتوسّطي بِوهران

علي بهلولي
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صربيا تُرسل 150 رياضي إلى الأولمبياد المتوسّطي بِوهران

تُشارك جمهورية صربيا بِوفد يُقدّر عدده بـ 150 رياضي من الجنسَين، في النسخة الـ 19 من تظاهرة ألعاب البحر المتوسط.

وتحتضن مدينة وهران الأولمبياد المتوسّطي، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين.

وقالت السلطات العمومية الصربية إنها التزمت بِإيفاد أفضل رياضييها إلى الجزائر، على أمل إحراز أكبر قدر مُمكن من الميداليات.

وفي الطبعة الماضية من ألعاب البحر المتوسّط التي احتضنتها مدينة طرّاغونة الإسبانية عام 2018، أوفدت صربيا 140 رياضي، وتموقعت في المركز السابع ضمن جدول الترتيب العام، بعد أن حصدت 32 ميدالية: 12 ذهبية و11 فضية و9 برونزيات.

فرقة الأمن بِدراجات هوائية

تضع السلطات الرياضية الجزائرية آخر لمسات، قبل تنظيم ألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.

وتحتضن عاصمة الغرب الجزائري الأولمبياد المتوسّطي، بِمشاركة متنافسين من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين.

وسخّرت المديرية العامة للأمن الوطني رجال شرطة بِدراجات هوائية، خصّيصا لِهذه الألعاب الرياضية.

والظاهر أن جلب رجال أمن بِدراجات هوائية، من وحي فلسفة الألعاب المتوسّطية. ذلك أن سباق الدراجات جزء من التظاهرة الرياضية، فضلا عن تنظيمها في فصل الصيف.

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