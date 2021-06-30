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جواهر
متواجدة بفرنسا للعلاج منذ سنتين وحالتها تسوء

صرخة أم مصابة بالسرطان تتمنى دخول الجزائر لرؤية أطفالها

نادية شريف
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صرخة أم مصابة بالسرطان تتمنى دخول الجزائر لرؤية أطفالها

نشر عضو مجلس الأمة، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الأربعاء، رسالة أم مصابة بالسرطان، متواجدة بفرنسا للعلاج منذ سنتين، وأمنيتها فقط دخول الجزائر لرؤية أطفالها الخمسة، بعدما عجز الأطباء عن إيقاف انتشار الورم.

وقال بن زعيم في تدوينة، نشرها عبر حسابه على فيسبوك: “رسالة وصلتني من أم مريضة بـالسرطان طلبت مني أن انشرها كما هي.. مع العلم أنني سعيت واتصلت بمسؤوليي الخطوط الجوية الجزائرية وحاولت مرارا وتكرارا لكن للاسف دون جدوى وإسم السيدة موجود عند المدير العام للخطوط الجوية شخصيا”.

وأضاف: “نص الرسالة: سيدي الرئيس بعد التحية والسلام: أنا أم مريضة بالسرطان عفاكم الله متواجدة بالخارج وبالضبط بفرنسا منذ سنتين للعلاج لكن للأسف المرض لم يرحمن ولم يستطع الأطباء فعل شيء لحالتي التي تسوء يوما بعد يوم، وأنا في آخر أيامي كل ما أرجوه أن أعود لوطني لرؤية أبنائي الخمسة وهم صغار وأن أقبلهم وأودعهم قبل أن ألقى الله”.

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التعليقات
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  • GUN-12

    الله يشافيها ويعافيها وان شاء الله يخلوها تزور أولادها.

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