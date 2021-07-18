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فرحته بجمع مبلغ العملية لم تكتمل

صرخة جزائري عالق بإسطنبول رفقة ابنته المريضة من أسابيع!

نادية شريف
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صرخة جزائري عالق بإسطنبول رفقة ابنته المريضة من أسابيع!

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداء خاصا بجزائري عالق بإسطنبول من أسابيع رفقة ابنته المريضة، ولم يجد سبيلا للعودة إلى أرض الوطن بعدما تكللت عملية ابنته بالنجاح.

الأب المهموم الذي يعاني الأمرين، أوصدت جميع الأبواب في وجهه فطرق أبواب الشروق كي يناشد السلطات المعنية أن تعيده لأرض الوطن، خاصة وأن ابنته أجرت عملية حساسة بتاريخ 28 جوان ولولا تفهم إدارة المستشفى، وتكرمهم بإبقائها عندهم لكان مصيرها الشارع.

قصة السيد يزيد مجاذبة بدأت من جيجل، أين نجح أبناء بلدته في جمع المال اللازم لإجراء ابنته آلاء الرحمان، البالغة من العمر 11 عاما، عملية جراحية خاصة بمرض هشاشة العظام في إسطنبول.

الفرحة كانت كبيرة ولكن للأسف لم تكتمل، وتحطمت الأحلام على عتبات العودة لأن الأب حجز تذكرة ذهاب وإياب على القطرية، ولما ذهب للمطار وجد الرحلات نحو الجزائر قد توقفت!

وقال ناشطون إن الرجل يحتاج للمساعدة المادية والمؤانسة لأنه لا يوجد حل لوضعه، فيما تأمل آخرون خيرا في خارجية البلاد التي يستحيل حسبهم أن تترك جزائريا ذهب من اجل العلاج يترامى في الغربة.

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