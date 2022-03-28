صرف إعانات صندوق الزكاة قبل رمضان

طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بضرورة استكمال عملية صرف حصيلة صندوق الزكاة، وإيداع حوالات بريدية لمنح زكاة المال لمستحقيها الفعليين وذلك قبل شهر رمضان مع تحيين قوائم المستفيدين من هذه الإعانات.

ونبهت مصالح الوزير، يوسف بلمهدي، في مذكرة بعثت بها لمديرياتها الولائية، والمتضمن تنظيم صرف حصيلة الحملة العشرين لصندوق الزكاة، إلى تحيين قوائم مستحقي الزكاة على ضوء القائمة المعتمدة في المساجد لتمكينهم من الاستفادة من الدعم، وتوزيع حصيلة صندوق الزكاة، على مستحقيها الفعليين، على أن تصل أصحابها قُبيل شهر رمضان الفضيل بيومين كأقصى تقدير.

وحسب المعطيات، فإن مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، تسابق الزمن لضبط قوائم العائلات المعوزة والفقيرة، ووضع اللمسات الأخيرة على العملية التضامنية، التي اعتادت على بعثها خلال الشهر المبارك تزامنا مع التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وذلك بالتنسيق أئمة المساجد.

خ. م