صرف مستحقات مستخدمي التربية قبل نهاية السنة

زيارات ميدانية للإطارات المركزية إلى المؤسسات... بلعابد:

أمر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، بتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع سيصدر قبل نهاية سنة 2023، وفق الآجال التي أقرّها رئيس الجمهورية.

وأكد بلعابد خلال ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، أن الاعتمادات المالية المرصودة والموزعة على جميع المؤسسات التعليمية والمديريات كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية.

وحسب بيان للوزارة، شدّد المسؤول الأول للقطاع على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، مهما كان موقعها الجغرافي في الولاية، للوقوف على توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها التدفئة، خاصة ونحن على مشارف فصل الشتاء، وأمر المفتش العام بضبط رزنامة الزيارات التفتيشية إلى المؤسسات التعليمية لتفقد مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بظروف التمدرس، والشروع فيها ابتداء من يوم الأحد 03 ديسمبر 2023.

وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إنزال لإطارات مركزية على مستوى الولايات للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والتأكد حضوريا من اشتغال التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن، لاسيما تلك التي لم تكن مجهزة أو كانت بها أعطاب كلية أو جزئية، وكذلك للتأكد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات المسداة لهم سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة حسب الحالة، منذ شهر مارس إلى غاية شهر أكتوبر 2023 .

كما أمر الوزير مديري التربية بتحيين معلومات الجهاز الدائم المنصّب للتتبع الآني لتوفير التدفئة المنصّب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، على الأرضية الرقمية، لتفعيل نظام آخر يُمَكِّن من متابعة هذه العملية بصفة آنية وبدقة متناهية.

وبخصوص العمليات البيداغوجية المرتبطة بنهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية، أمر الوزير بالسهر على الاحترام الصارم لرزنامة الاختبارات المقرّرة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وإجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ، بالإضافة إلى حجز العلامات على الأرضية الرقمية بعد التحقق من صحتها، وتسليم الكشوف قبل نهاية الفصل.