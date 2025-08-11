صرف 9000 مليار على تهيئة الطرقات في 3 سنوات

ضمن مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الموجهة لتهيئة الطرق البلدية والولائية، وفتح المسالك والممرات تجاوزت 90 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أن هذه الاعتمادات سمحت بإنجاز 4283 عملية في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.

وقال الوزير، في رد مكتوب على سؤال النائب محمد مير، اطلعت عليه “الشروق”، إن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014، يعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تضطلع بدور محوري في ضمان السير الحسن للمرافق العمومية عبر تقديم إعانات التسيير، إضافة إلى مساهمته المباشرة في دعم التنمية المحلية للبلديات وتقليص الفوارق التنموية بينها، وذلك عن طريق منح مخصصات إجمالية للتجهيز والاستثمار توزع سنويا على الولايات والبلديات وفق مدونة مشاريع محدّدة يتم تعديلها عند الضرورة.

وأشار مراد إلى أن الصندوق يتكفل بتمويل مشاريع تهيئة الطرق البلدية في إطار مدونته، ضمن الباب الثالث “الطرق والمسالك” والباب الفرعي 1.3 “الطرق الولائية والبلدية”، كما بيّن أن آخر تعديل لهذه المدونة تم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 17 نوفمبر 2024، الذي عدّل وأتمم القرار الصادر في 9 ديسمبر 2014، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 82 لسنة 2024.

وشدّد الوزير على أن الصندوق لا يمكنه تحمّل نفقات صيانة الطرقات البلدية أو الولائية، وذلك حسب سؤال النائب، لكنه يساهم في تمويلها حسب الإمكانات المتوفرة ووفق الأولويات المسجلة عبر البلديات، مع مراعاة الأغلفة المالية المتاحة، وأضاف أن عملية تعديل المدونة تخضع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، وتتم استجابة لمتطلبات المصلحة العامة واحتياجات التنمية المحلية.

وفيما يخص الشق الثاني من سؤال النائب، والمتعلق بتمكين الجماعات المحلية من تهيئة الملاعب الرياضية ضمن المخطط البلدي للتنمية، أوضح مراد أن هذه التسمية لم تعد قائمة منذ دخول القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ سنة 2023، حيث أصبحت إعانات الدولة الموجهة للبلديات تندرج ضمن برنامج فرعي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC)وهو برنامج يعتمد نفس المدونة التي كانت سارية في إطار المخططات البلدية للتنمية سابقا .

وأوضح الوزير أن هذه المدونة، في مجال “الشباب والرياضة”، تتيح تمويل مشاريع مثل بناء وتجهيز مخيمات الشباب، وتهيئة وترميم هذه المخيمات، وإنشاء نوادي الشباب، وفضاءات اللعب، والملاعب الجوارية، أما الملاعب الرياضية البلدية، التي لا يشملها البرنامج حاليا، فيتم تمويلها من مصادر أخرى، مثل مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، أو الإعانات الولائية، أو التمويل الذاتي للبلديات.

كما أكد مراد على أن المدونة الحالية محل دراسة ومراجعة بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تحيينها وإدراج الملاحظات والاقتراحات التي تقدّمت بها مختلف الجماعات المحلية.