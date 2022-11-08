صعقة كهربائية تنهي حياة طالبة بجامعة المسيلة

أنهت صعقة كهربائية، حياة طالبة من جنسية صحراوية بجامعة المسيلة، حسبما أفاد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مساء الإثنين.

وقال الديوان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بلغنا قبل لحظات وفاة الطالبة زينبو محمد سلام عبد الله من جنسية صحراوية تدرس سنة ثالثة حقوق بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة”.

وأضاف البيان أن “سبب الوفاة حسب المعلومات الأولية كان صعقة كهربائية، في انتظار نتائج التشريح النهائية”.

وكان نشطاء قد تداولو، الإثنين، خبر وفاة طالبة بغرفتها بالإقامة الجامعيــة حسوني 2 بالمسيلة، وأشاروا لوجود خلل كهربائي، لم يتم إصلاحه برغم شكاوى الطلبة.

