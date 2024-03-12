صعوبات في التموين بـ3 أدوية مضادة للسرطان فقط

نحو تحيين قائمة الأدوية بالصيدلية المركزية للمستشفيات

تحضّر الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعادة تحيين قائمة الأدوية بإضافة جزيئات جديدة، حسب ما أكده الثلاثاء مديرها العام، سمير فرحات، موضحا أن أغلب الأدوية المضادة للسرطان المتوفرة في الجزائر يمكن وصفها للمرضى.

وقال في هذا الصدد إن “الممونين المحليين يبذلون جهودا كبيرة لتلبية احتياجات الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث يغطون حاليا نسبة 30 بالمائة”، مشيرا إلى أنهم “يواجهون الضغط المسجل على المستوى الدولي فيما يخص المادة الأولية”.

وفي معرض تطرقه لمسألة نقص الأدوية المضادة للسرطان، أوضح فرحات على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن “ثلاثة أدوية فقط تعرف صعوبات في التموين بسبب تخلي الشركات المصنعة عنها”، مضيفا أن “جميع الأدوية الأخرى قابلة للاستبدال ويمكن وصفها للمرضى”.

وتابع يقول نفس المسؤول، إن النقص “راجع أيضا إلى الاحتياجات التي لا يتم التعبير عنها أحيانا من قبل المستشفيات، لاسيما فيما يتعلق بالمواد المختلطة المتوفرة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات والصيدليات”.

وأضاف أنه علاوة على المنتجات المضادة للسرطان، فإن الصيدلية المركزية “تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات التي تعبر عنها المستشفيات والتي تستجيب لها بسرعة”.

كما تطرق فرحات إلى أهمية إدماج التكنولوجيات الجديدة في تحليل المعطيات والتوقعات والاحتياجات، من أجل “تفادي نقص المخزون”، مشيرا إلى “وجود نظام لليقظة على مستوى الصيدلية يسمح بمراقبة مستوى المخزونات المتوفرة”.