صعوبات كبيرة تصادف الفاف لتحديد ملعبي استقبال جنوب إفريقيا والسويد

بعد تشديد الكاف على عدم برمجة المباريات بملاعب "الشان"

يواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم صعوبات في إيجاد ملعب بفرنسا لاحتضان المباراة الودية المرتقبة للخضر أمام منتخب السويد في شهر نوفمبر المقبل.

وأفادت مصادر إعلامية، أن السلطات المحلية لعاصمة الجنوب الفرنسي، مرسيليا، رفضت طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاستقبال المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام منتخب السويد، المقررة في شهر نوفمبر القادم على ملعب الفيلودروم الشهير، وهي المباراة التي ستجري بنسبة كبيرة على أحد الملاعب الفرنسية، حسب ما أفصح عنه المكلف بالإعلام في المنتخب الأول منذ أيام في تصريحات إذاعية.

بالمقابل، أشارت مصادر صحفية فرنسية إلى احتمال استقبال ملعب أوسيان، الواقع بمدينة لوهافر، لمباراة الخضر أمام السويد المنتخبان غير المتأهلان إلى بطولة كأس العالم بقطر، وذلك بعد النجاح الذي عرفه في تنظيم الموعد الودي مابين منتخبي البرازيل وغانا يوم 23 سبتمبر الماضي التي دارت في ظروف حسنة.

ومن المرتقب أن يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الساعات القليلة القادمة عن موعد ومكان مباراة السويد الودية على موقعه الالكتروني، ونفس الشيء بالنسبة للمباراة الودية الأخرى أمام منتخب جنوب إفريقيا التي من المفترض أنها تلعب في الجزائر، إلا أن مشكل الملعب يبقى أيضا مطروحا على هذا المستوى خاصة بعد التعليمات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمنح استقبال أي مباراة على الملاعب التي ستحتضن البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة بين شهري جانفي وفيفري من العام المقبل.