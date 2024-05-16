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اقتصاد

صعود أسعار النفط وتراجع الدولار

الشروق أونلاين
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صعود أسعار النفط وتراجع الدولار
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الدولار

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، متأثرة ببيانات أظهرت تباطؤا في نمو التضخم الأمريكي في أفريل الماضي، مقابل تراجع مؤشر الدولار لنفس السبب.

ونقلت وسائل إعلام دولية، عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن تضخم أسعار المستهلك تباطأ إلى 3.4 بالمئة خلال أفريل 2024، مقارنة بـ3.5 بالمئة في مارس.

وعلى وقع هذه البيانات، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم جويلية، في التعاملات المبكرة، بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 83.23 دولارا للبرميل.

في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.12 بالمئة إلى 104.1.

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