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رياضة

صعود ثلاثة جزائريين إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي

علي بهلولي
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صعود ثلاثة جزائريين إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي
ح.م
حمد عبدلي في حصّة تدريبية لِفريقه أونجي.

صعد اللاعبون الجزائريون حمد عبدلي وزين الدين فرحات وفريد الملالي مع فريقهم أونجي سهرة الجمعة، إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وتعادل فريق أونجي سلبا مع ضيفه نادي دانكيرك، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وخاض صانع الألعاب عبدلي والمهاجم الملالي كامل أطوار هذه المواجهة، بينما تابع متوسّط الميدان فرحات اللّقاء من دكّة البدلاء.

وأنهى فريق أونجي المشوار وهو يجمع 68 نقطة في المركز الثاني، وهي الرّتبة التي منحته تأشيرة الصّعود أو بِالأحرى العودة إلى حظيرة النّخبة، التي غادرها عند نهاية الموسم الماضي.

وخاض عبدلي 35 مباراة هذا الموسم، وسجّل 9 أهداف كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين. وشارك الملالي في 32 مباراة، ووقّع 8 أهداف كما وزّع 5 تمريرات حاسمة. ولعب فرحات 25 مباراة، مُمضيا هدفَين ومُوزّعا 3 تمريرات حاسمة.

ويرتدي عبدلي زيّ نادي أونجي حتّى صيف 2026، بينما تنقضي مدّة عقدَي الملالي وفرحات في الـ 30 من جوان 2025.

وكان حمد عبدلي قد حضر وقائع ودّيتَي “الخضر” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في مارس الماضي. بينما مثّل زين الدين فرحات وفريد الملالي ألوان المنتخب الوطني في تاريخ سابق.

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