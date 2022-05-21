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رياضة

صعود فريقَي خنشلة والبيض إلى القسم الأوّل

علي بهلولي
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صعود فريقَي خنشلة والبيض إلى القسم الأوّل
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مولودية البيض

نال فريقا اتحاد خنشلة ومولودية البيض مساء السبت، تأشيرتَي الصعود إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني، في فوجَيها “وسط- شرق” و”وسط- غرب”.

وهكذا في فوج “وسط- شرق”، تعادل اتحاد خنشلة (الصورة المُدرجة أدناه) مع المضيف حمراء عنابة بِنتيجة (2-2). بينما خسر جيل برج منايل بِميدانه (1-2) أمام شبيبة سكيكدة.

وأنهى اتحاد خنشلة المشوار في الصدارة بِرصيد 67 نقطة، وحلّ جيل برج منايل ثانيا بِمجموع 64 نقطة.

وفي مجموعة “وسط- غرب”، فازت مولودية البيض بِثلاثية نظيفة على الزّائر فريق مولودية سعيدة، كما تغلّب شباب عين تيموشنت خارج القواعد بـ (1-4) على اتحاد سيدي بلعباس.

وجمعت مولودية البيض وشباب عين تيموشنت الرّصيد ذاته المُرادف لـ 68 نقطة في الرّيادة، لكن المولودية تفوّقت استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+36/ +25).

وتأسّس اتحاد خنشلة في عام 1943، وسبق له اللّعب في بطولة القسم الأوّل في منتصف السبعينيات. بينما تأسّس نادي مولودية البيض عام 1936، لكن لم يحصل له شرف اللّعب في حظيرة النّخبة، ما يعني أنه حقّق إنجازا تاريخيا.

وبِخصوص الفرق التي نزلت من القسم الثاني إلى الدرجة الثالثة، فتمثّلت في:

فوج “وسط- شرق”: اتحاد الأخضرية، أهلي البرج، شباب، بجاية، مولودية بجاية.

فوج “وسط- غرب”: سريع عين الدفلى، اتحاد سيدي بلعباس، اتحاد حجوط، شباب عين وسارة.

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