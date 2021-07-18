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رياضة

صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل

علي بهلولي
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صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل
إنجاز تاريخي لِهلال شلغوم العيد (الأرشيف)

نال فريقا هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء مساء الأحد، تأشيرتَي الصّعود إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إسدال ستار البطولة المُصغّرة، الخاصّة بِالصّعود إلى حظيرة النّخبة. المنافسة التي احتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء بِالعاصمة.

وفاز هلال شلغوم العيد بِنتيجة (1-0) على نادي مستقبل وادي سلي، مساء الأحد. في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من عمر مرحلة الصّعود.

وأنهى هلال شلغوم العيد المنافسة مُتصدّرا الجدول بِرصيد 5 نقاط، وتموقع أمل الأربعاء ثانيا بِمجموع 3 نقاط، وتذيّل مستقبل وادي سلي اللائحة بِنُقطة واحدة. وهو ما منح الهلال والأمل تذكرتَي المشاركة في بطولة القسم الأوّل نسخة 2021-2022. نظير بقاء المستقبل في القسم الثاني.

وبات هلال شلغوم العيد (ميلة) وقد حقّق إنجازا تاريخيا بِصعوده إلى القسم الوطني الأوّل، عِلما أن النادي تأسّس عام 1945. بينما سبق لِأمل الأربعاء (البليدة) أن نشط في حظيرة النخبة في فترة ما بين موسمَي 2013-2014 و2016-2017. في حين لم ينل مستقبل وادي سلي (الشلف) شرف اللعب في قسم الأضواء.

ويُفترض أن تنطلق البطولة الوطنية للقسم الأوّل في موسمها الجديد، خلال النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

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