صغار “الخضر” تحت أنظار بلماضي في ودية ليبيريا

بلومي وزرقان وقادري ومجادل وآخرون مرشحون لخطف الأضواء

يسجل المنتخب الوطني للمحليين عودته إلى الواجهة من بوابة المباراة الودية المبرمجة الخميس في ملعب وهران الجديد أمام نظيره الليبيري، وبقدر أهمية المواجهة من الناحية التحضيرية تزامنا مع التربص الذي أقامه أبناء المدرب مجيد بوقرة، فهي فرصة أخرى للفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيتابع مجريات التسعين دقيقة للوقوف على مردود بلومي الصغير وبقية نجوم صغار “الخضر” الطامحين في الارتقاء إلى المنتخب الأول.

تكتسي المباراة الودية المبرمجة اليوم الخميس أهمية كبيرة للمنتخب المحلي، وهذا سواء من الناحية الفنية والتنافسية أو من الناحية المعنوية، في ظل التحضيرات الجارية تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة تحسبا لمنافسة كأس العرب المبرمجة شهر ديسمبر المقبل في قطر، وهي الفرصة التي يبدو أنها مواتية لتجهيز كتيبة “صغار الخضر” بغية المراهنة على تقديم وجه طيب يسمح لها بالتنافس على اللقب الإقليمي، مثلما تعد الفرصة مواتية خلال هذه الودية للفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيتابع المباراة عن قرب، وهو طموح واضح للعناصر الشابة المشكلة لـ”الخضر” لخطف الأضواء ولفت الانتباه وبالمرة الإقناع فوق المستطيل الأخضر أملا في ارتقائها مستقبلا إلى المنتخب الأول، خاصة في ظل سياسة بلماضي المبنية على منح الفرصة لكل عنصر يبرهن على صحة إمكاناته، ناهيك عن إعطاء الأولوية للعناصر الشابة التي تملك مردودا يسمح لها بمزاحمة كبار “الخضر” في الطموح والمستوى العالي. وعلى ضوء هذه الودية من المنتظر أن يتخذ بلماضي عدة قرارات بخصوص اللاعبين الشبان المرشحين لتدعيم كتيبة “محاربي الصحراء”.

وحسب المعطيات الأولية، فإن عدة أسماء كروية شابة ستكون تحت أنظار المدرب جمال بلماضي، ما يجعلها أمام اختبار هام للبرهنة على صحة إمكاناتها وقدرتها على إقناع المسؤول الأول على “الخضر” الذي سيتابع هذه المباراة من المنصة الشرفية لملعب وهران الجديد. ومن بين الأسماء التي ستكون تحت المعاينة محمد البشير بلومي (نجل نجم الثمانينيات لخضر بلومي) الذي يعد أحد اكتشافات الموسم الكروي الجاري، حيث خطف الأضواء بشكل لافت مع أكابر مولودية وهران وعمره 19 سنة فقط، ما جعله محل إشادة المتتبعين الذين يرشحونه بالسير على خطى والده الذي كان قد صنع التميز لسنوات طويلة مع المنتخب الوطني ومختلف الأندية التي تقمص ألوانها، علما أن بلومي الصغير قد شارك لحد الآن في 20 مباراة مع الحمراوة وساهم في 5 أهداف تسجيلا أو عن طريق تمريرات حاسمة. كما سيكون الظهير الأيسر لنادي بارادو حمزة موالي تحت الأنظار، بحكم أنه يعد أحد الأسماء البارزة في البطولة الوطنية، حيث شارك في 23 مباراة وساهم في 4 أهداف رغم منصبه الدفاعي، ما جعله محل اهتمام عدة فرق ترغب في الظفر بخدماته يتقدمهم نادي سانت إيتيان الفرنسي.

لاعب آخر مرشح لخطف الأضواء في ودية ليبيريا وهو عبد القهار قادري الناشط هو الآخر بألوان نادي بارادو، حيث شارك في 21 مباراة مع فريقه ومرشح للاحتراف الموسم المقبل، بدليل تلقيه عدة عروض هامة من أندية أوروبية، يتقدمهم فريقا أجاكس أمستردام وألكمار الهولنديين، والكلام ينطبق على زميله في النادي آدم زرقان (نجل الدولي السابق مليك زرقان) الذي سجل حضوره مع “الباك” في 24 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وساهم في هدفين آخرين، حيث يوجد ابن سطيف محل اهتمام عدة أندية فرنسية في انتظار الحسم في وجهته المقبلة.

وفي السياق ذاته، سيكون حارس أولمبي المدية عبد الرحمان مجادل تحت رادار المدرب جمال بلماضي، فعلاوة على تلقيه الدعوة لحضور تربص أكابر الخضر الذي أقيم على هامش وديات موريتانيا وماليو تونس، فإنه ينتظر أن يلعب ودية ليبيريا اليوم بألوان منتخب المحليين، علما أن هذا الأخير أدى موسما مميزا مع أبناء التيطري، بدليل أن ابن 22 سنة لم يتلق سوى 8 أهداف وسجل حضورا منتظما مع فريقه، ما يجعله أمام فرصة لا تعوض لتأكيد قدرته على إقناع الناخب الوطني بإمكانية مزاحمته الحارس الأول رايس مبولحي في المستقبل القريب.