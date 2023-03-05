صغار الخضر يواجهون اليابان ومالي وجزر القمر في دورة ودية بالجزائر

ضمن استعداداتهم لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة

سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة ثلاثة مباريات ودية ما بين الـ20 والـ29 مارس الجاري، أمام منتخبات اليابان ومالي وجزر القمر لهذه الفئة العمرية، في دورة دولية ستحتضنها الجزائر.

ويحضر أبطال العرب لأقل من 17 سنة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة بالجزائر، ما بين الـ29 أفريل والـ19 ماي المقبلين، وهي البطولة التي تكتسي أهمية كبيرة، لأنها ستكون مؤهلة إلى كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري في “البيرو”.

وحسب تصريحات المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، فإن “صغار” الخضر سيلعبون ثلاثة مواجهات ودية خلال شهر مارس الجاري استعدادا “للكان” القادمة في الجزائر. وستكون أمام منتخبين من قارة إفريقيا هما جزر القمر ومالي، هذا الأخير معني بالمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وهو يتواجد في الفوج الثالث بجانب منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وجنوب السودان. إضافة إلى مباراة ثالثة أمام منافس آسيوي قوي هو منتخب اليابان لأقل من 17 سنة .

وأوضح بسكري، في تصريحات إعلامية، أن هذه البطولة ستسمح لأشبال المدرب الوطني، رزقي رمان، سد النقص الموجود في تحضيراتهم من ناحية المباريات الودية. وهو الجانب الذي لطالما اشتكى منه الناخب الوطني الذي يواجه صعوبات في تحضير العناصر الوطنية لهذا الموعد المهم، في ظل غياب لقاءات ودية تسمح له بالاستعداد جيدا “للكان”.

ويطمح المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة للفوز بهذه البطولة أو على الأقل الوصول إلى دور نصف النهائي الذي سيؤهله إلى مونديال البيرو نهاية العام، هذا الطموح يبقى مشروعا، خاصة أن صغار الخضر سيكونون مدعومين بعاملي الأرض والجمهور.

يشار إلى أن أشبال الخضر أجروا تربصين مغلقين في شهر فيفري الماضي، الأول كان بمدينة الرويبة وعرف مشاركة اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، أما التربص الثاني كان بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى بالعناصر المحلية فقط .

في سياق متصل، يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم البحث عن منافسين للمنتخب الوطني تحت 17 سنة، من أجل برمجة مباراتين وديتين على الأقل في المعسكر الأخير الذي ستجريه العناصر الوطنية شهر أفريل المقبل قبل دخول المنافسة الرسمية في “الكان”. والاتصالات جارية مع عدة اتحاديات لترتيب مباريات ودية هناك بالجزائر.