صغار الخضر يواصلون سلسلة تحضيراتهم للكان في رويبة

"رمان" يعيد "كحلوش وأناتوف" إلى المنتخب

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة سلسلة التربصات القصيرة استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة التي تحتضنها الجزائر ما بين 29 أفريل و19 ماي، وهي بالغة الأهمية، لأنها ستكون مؤهلة إلى مونديال “البيرو” للشباب نهاية العام الجاري.

واستدعى الناخب الوطني، رزقي رمان، 22 لاعبا لهذا التربص الذي يدوم ثلاثة أيام، بداية من يوم السبت11 مارس إلى غاية يوم 14 من نفس الشهر، حيث ستقيم العناصر الوطنية بفندق أمستردام وسط مدينة رويبة وتتدرب على أرضية ملعب رويبة. ولم يستدع المدرب الوطني اللاعبين المقيمين خارج التراب الوطني، خاصة من فرنسا إلى هذا المعسكر، الذي خصصه فقط للاعبين المحليين، فيما ستلتحق العناصر المحترفة في الخارج بالتعداد خلال التربص المقبل الذي ستخوض فيه دورة دولية ودية بالجزائر، ستشهد مشاركة منتخبات مالي واليايان وجزر القمر.

وأهم ما ميز قائمة رزقي رمان لهذا التربص التحضيري الخاص بـ”كان” الجزائر، هو استدعاء لاعب جديد من فريق اتحاد العاصمة مسعود خليل شكيب. فضلا عن ذلك عودة كل من بطل العرب، كحلوشي ، الذي غاب عن التربصات الماضية، وحتى الهداف مسلم أناتوف الذي تخلف عن التربصين الأخيرين في شهر فيفري لداعي الإصابة، وهو يتواجد حاليا مع بقية العناصر الوطنية في تربص رويبة.

إلى ذلك، سيكتفي المنتخب الوطني دون 17 عاما بإجراء مباراة ودية في اليوم الأخير من التربص أمام فريق من البطولة المحترفة لفئة أقل من 19 سنة.

والمعلوم، أن أشبال رزقي رمان يهدفون للوصول إلى المربع النهائي لكأس إفريقية بالجزائر على أقل شيء، من أجل حجز بطاقة من البطاقات الأربع التي المخصصة للمنتخبات الإفريقية للتأهل إلى كأس العالم لفئة دون 17 عاما، التي ستقام نهاية العام الجاري في البيرو بأمريكا الجنوبية.