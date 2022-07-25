صغار “المحاربين” جاهزون لألعاب التضامن الإسلامي

يواصلون تحضيراتهم بسيدي موسى

يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة تحضيراته بالمركز الفني لسيدي موسى بالعاصمة، تحسبا لمشاركته في الطبعة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي المزمع تنظيمها من 9 إلى 18 أوت بمدينة كونيا التركية.

واستدعى المدرب الوطني نور الدين ولد علي 28 لاعبا لهذا التربص المغلق الذي تم التركيز فيه على الجانب البدني والعمل التقني – تكتيكي إلى جانب تنظيم حصص تدريبية تكتيكية.

وأوقعت قرعة دورة كرة القدم لألعاب التضامن الإسلامي (كونيا-2022) المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة في المجموعة الأولى رفقة كل من تركيا (البلد المنظم)، السنغال والكاميرون، فيما تتكون المجموعة الثانية من العربية السعودية والمغرب وأذربيجان وإيران.

الجدير بالذكر أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي /

تعد دورة كونيا 2022 الخامسة في تاريخ الألعاب. وجرت الدورات الأولى في كل من مكة 2005 وبالامبانغ (إندونيسيا) 2013، بينما جرت آخر طبعة في باكو (أذربيجان) من 12 إلى 22 ماي 2017، على أن تقام دورة 2025 بالكاميرون.