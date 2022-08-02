“صغار المحاربين” في مواجهة ساخنة أمام “الفراعنة” وعينهم على النهائي

نصف نهائي كأس العرب لأقل من 20 عاما

يطمح المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم، لتخطي عقبة نظيره المصري في مباراة نصف نهائي كأس العرب للمنتخبات الخاصة بهذه الفئة، ولم لا تكرار إنجاز منتخبنا الوطني المحلي في كأس العرب لـ”الفيفا” خلال شهر ديسمبر الماضي بإحراز لقب هذه البطولة.

ويدرك أشبال الناخب الوطني، محمد لاسات، أن الوصول إلى نهائي الكأس العربية، المقرر يوم الـ7 أوت الجاري بملعب الأمير سلطان في مدينة أبها السعودية، لن يكون سهلا لاسيما أنه سيواجه منافسا عنيدا، وهو المنتخب المصري، المعروف بالندية والتنافسية في جميع مواجهاته مع المنتخب الوطني، وكل المباريات مهما كانت فئاتها العمرية كانت دائما تكتسي طابعا خاصا.

الجزائر- مصر ( 19.00سا) بأبها

وسيتسلح رفاق حاجي شكال، صاحب الهدف الذهبي الذي أوصل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي، خلال مواجهة ربع النهائي أمام المنتخب التونسي، التي انتهت بفوز “الخضر” على “نسور قرطاج” بهدف دون رد، بنفس العزيمة والإرادة لتخطي عقبة المنتخب المصري. هذا الأخير أقصى المنتخب المغربي في الدور السابق بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف.

ونجح “صغار المحاربين” في الإطاحة بالمنتخب التونسي أحد المرشحين لانتزاع لقب البطولة العربية في طبعتها الثامنة، متسلحين بالعزيمة والواقعية فوق المستطيل الأخضر، في “داربي” مغاربي متوازن بين الجارين على الأراضي السعودية.

وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني لحساب نفس الدور، في نفس اليوم. فالأول ترشح على حساب اليمن بضربات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0)، فيما أزاح المنتخب الفلسطيني نظيره الأردني كذلك بضربات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1).

للتذكير، فإن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما خسر نهائي الطبعة الماضية التي نظمتها مصر سنة 2021 أمام منتخب المملكة العربية السعودية، الذي يعد أقوى المرشحين للفوز بهذه الدورة التي تجري داخل دياره.