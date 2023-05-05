صغار “المُحاربين” يتأهّلون لِربع النّهائي ويُواجهون المغرب

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم سهرة الجمعة، لِربع نهائي كأس إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

وتعادل أشبال “الخضر” بِهدف لِمثله مع نظرائهم من الكونغو برازافيل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِمسابقة كأس إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة النيجيري عبد السلام قاسم.

وفي ثالث مباراة لهم، استمرّ تلاميذ النّاخب الوطني رزقي رمان في تقديم العروض الباهتة، حيث تركوا زمام المبادرة والسيطرة للكونغوليين في الشوط الأوّل. واللافت أن زملاء شاهين شتيوي لم يصنعوا أي “جملة” فنية مفيدة، كما طغت العشوائية واللّعب الارتجالي على أدائهم.

وفي المرحلة الثانية، وبعد استفاقة لِأشبال التقني رمان، جاءت المفاجأة غير السارّة بِهدف للكونغوليين في الدقيقة الـ 66، تسبّب الدّفاع بِنسبة كبيرة في تحمّل مسؤوليته.

لكن ابن تيندوف والبديل والقنّاص مسلم أناتوف وازن الكفّة بِهدف التعادل في الدقيقة الـ 74، مُحرّرا الجزائريين، ومانحا بطاقة التأهّل لِصغار “المحاربين” لِربع النّهائي القارّي.

وعن الفوج الأوّل ذاته، وفي لقاء لُعب بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة سهرة الجمعة. فازت السنيغال بِنتيجة (3-0) على أشبال الصومال.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- السنيغال 9ن

2- الجزائر 4ن

3- الكونغو برازافيل 2ن

4- الصومال 1ن

وهكذا تأهّلت السنيغال والجزائر لِربع نهائي “كان” أقلّ من 17 سنة، نظير إقصاء الصومال. بينما تنتظر الكونغو برازافيل إسدال ستار دور المجموعات سهرة الأحد المقبل، علّها تظفر بِتأشيرة أفضل مركز ثالث. عِلما أن”الكاف” رصدت تذكرتَين لِثلاثة منتخبات.

وفي مباراة ربع النّهائي، يُواجه أشبال “الخضر” المُنافس المغربي بِملعب قسنطينة، الأربعاء المُقبل على الساعة الثامنة ليلا.