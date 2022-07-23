صفحات افتراضية عن لاعبين جزائريين مُوجّهة إلى “الأغبياء”

لا يملك اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي المدافع الجديد لِنادي أونجي الفرنسي، صفحة رسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

جاء ذلك بِصفة تنبيه من قبل إدارة نادي أونجي سهرة السبت، عبر موقع “تويتر”. عِلما أن شتي انضمّ إلى الفريق الفرنسي في الأيّام القليلة الماضية.

وتكون إدارة نادي أونجي الفرنسي قد لاحظت بروز صفحات افتراضية بِاسم لاعبها الجديد شتي، فلجأت إلى تنبيه أنصار فريقها الكروي.

وليست هذه المرّة الأولى التي تُفتح فيها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بِاسم لاعبين دوليين جزائريين. وربّما يتذكّر بعض أنصار “الخضر” كيف أن مجهولا أطلق صفحة في “الفيسبوك” بِاسم رامز زروقي، بعد أن التحق متوسط ميدان نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِالمنتخب الوطني بِالجزائري.

واللافت أن صاحب الصفحة كان يكتفي ببعض صور زروقي، يلتقطها من موقع “الفاف”، كما لا ينشر بِاللغة الإنجليزية (لا يكتب بِأسلوبه الخاص) التي يُجيدها لاعب تفينتي. وبِعبارة أخرى ينشر صورا صامتة (السينما الهزلية الصامتة لِتشارلي تشابلن)! وإذا تجاسر لغويا، يُرفقها بِكلمات مقتضبة من قاموس “شكسبير”، ألفاظ شائعة يُجيد كتابتها حتى مَن تسرّب من المدرسة في الطور الابتدائي!

يقول الخبراء المُختصّون في شؤون مواقع التواصل، من زاوية بسيكو-سوسيولوجية، إن الردّ أهمّ من النّشر، مثلما يقول الفلاسفة إن السؤال أهمّ من الجواب. لأن الردّ يُظهر المستوى التعليمي والثقافة العالية (من عدمها) لِصاحبها، وأيضا أسلوب تعاطيه مع المواقف أو الظواهر…