صفحات السيتي تهدي محرز صورة مع شعر المتنبي

استعملت صفحات نادي مانشيستر سيتي الانجليزي، الجمعة أبياتا لشاعر العرب أبو الطيب المتنبي، للإشادة بنجمها الجزائري رياض محرز.

ونشرت صفحة النادي بمنصة “توتير”، صورة لمحرز من التدريبات تحضيرا لمباراة ايفرتون، مرفوقة بتعليق عبارة عن بيت شعري شهير للمتنبي يقول فيه: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظُنن أن الليث يبتسمُ.

في ذكرى ميلاده.. نادي السيتي يحتفي بـ “ملك الجزائر” و”ساحر العرب”

ويوم 21 فيفري، احتفى نادي مانشيستر سيتي الانجليزي، الاثنين بعيد ميلاد نجمه الجزائري رياض محرز، الذي وصفه بالملك الجزائري وساحر العرب.

وأهدت صفحات النادي على شبكات التواصل النجم الجزائري باقة من أجمل أهدافه خلال مسيرته مع مانشيستر سيتي.