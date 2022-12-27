كتاب جديد ينفض غبار النسيان عن عاصمة التيطري

صدر مؤخرا، كتاب جماعي بعنوان “صفحات من تاريخ المدية خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة”، وذلك في إطار سلسلة منشورات مخبر الدراسات المتوسطية بجامعة يحيى فارس بالمدية، وهو الكتاب الذي أشاد به الكثير، خاصة وأنه يسلط الضوء على جوانب هامة تخص الماضي التاريخي لعاصمة التيطري، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رشيد مياد ومدير المخبر الأستاذ الدكتور الغالي غربي الذي أكد أن إصدار كتاب عن مدينة المدية “كان بمثابة حلم راودنا دائما، كتاب يؤرخ لتاريخ المدينة وساكنتها ومآثرها ومعالمها وينفض عنها غبار النسيان والإهمال”. ويذكّر أجيال اليوم ببطولات وأمجاد وتضحيات أسلافهم عبر مختلف حقبه التاريخية.

يحتوي الكتاب الجماعي الموسوم “صفحات من تاريخ المدية خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة” مواضيع متنوعة يخص الماضي التاريخي للمنطقة في الشق الإداري والقضائي والاقتصادي والثوري والثقافي والعمراني، ومخلفات الرحلات والدراسات الاستشراقية وغيرها، حيث فضل الدكتور عمر بلعربي من جامعة باتنة 1 دراسة التنظيم الإداري والقضائي في بايلك التيطري خلال العهد العثماني، فيما سلط الدكتور عبد الرحمان نواصر من جامعة تمنغست الضوء على جوانب من الحياة الاقتصادية لبايليك التيطري خلال الفترة العثمانية، أما الدكتورة حورية عباس من جامعة البليدة 2 فقد تناولت موضوع الأسواق في بايليك التيطري خلال العهدين العثماني والفرنسي (1518- 1884م) دراسة اقتصادية، في الوقت الذي درس الدكتور توفيق مزاري عبد الصمد من جامعة المدية صورة المجتمع الجزائري بايلك التيطري في العهد العثماني من خلال الرحالة الألماني- رحلة هابنسترايت (1145 ه- 1732م).

أما الأستاذ الدكتور الغالي غربي فقد تناول موضوع بايليك التيطري في أرشيف المكاتب العربية. وفي السياق ذاته، نفضت فاطمة الزهراء مالكي من جامعة الشلف الغبار عن آثار من التحصينات الدفاعية في منطقة المدية عبر التاريخ، في حين كان للدكتور سمير بن سعدي من جامعة البويرة بحث حول تشكل الخريطة الإدارية للمدية من العهد العثماني حتى عام 1984. أما الدكتورة سعاد بن شامة المركز الجامعي تيبازة ونعيمة زروق جامعة البليدة فقد تعمقا في الناحية الأثرية لعاصمة التيطري الأثرية (العمران والعمارة خلال العهد العثماني). وعلى نفس النهج درس الباحث إسماعيل علال (مسؤول المواقع الأثرية لولاية المدية) موضوع العمارة في الفترة العثمانية بالمدية.. قصر الباي بالمصلى نموذجا (1784- 1900)، والكلام نفسه ينطبق على الدكتور مصطفى بن حموش والأستاذة وهيبة خليل من جامعة البليدة (تاريخ وعمران مدينة المدية).

من جانب آخر، فقد سلط الدكتور بلقاسم فايد عيشاوي بمعية كارمن بابا عباد من جامعة اليكانتي بإسبانيا الضوء على الحضور الأندلسي بالمدية في الفترة العثمانية على ضوء المحكمة الشرعية. أما العمل المشترك للأستاذ محمد بن عربة جامعة العلوم الإسلامية قسنطينة وأحلام بوسالم جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2 فقد تناول دراسة مدينة المدية وسكانها منتصف القرن 19م من خلال مشاهدات الرحالة الألماني “هاينريش فون مالتسان”، في حين كان للدكتور محمد بوطيبي جامعة المدية دراسة حول صورة سكان المدية في الكتابات الاستعمارية الفرنسية خلال القرن 19م (بودان وكورتيس أنموذجا). كما كان للجغرافيا البشرية والاقتصادية لعمالة التيطري خلال المرحلة الأخيرة من الفترة الاستعمارية 1945- 1962 من بحث قام به الدكتور عنان دامعة من جامعة تيارت، أما الثنائي عمر جفال ومعمر جعيرن من جامعة الأغواط فقد نفض الغبار عن معسكر موراند من خلال يوميات لاجئي اسباني (1939- 1940)، في حين ركزت الدكتورة بهية بلحوت (باحثة وعضو المجلس العلمي للمتحف الجهوي للمجاهد المدية) على الجمهوريين الأسبان في محتشدات منطقة المدية 1939- 1962. في الوقت الذي كان للدكتورة سميرة نقادي (باحثة دائمة في مركز الكراسك) عمل أكاديمي حول النشاط الثوري للمدية 1954- 1962 من خلال مذكرات محمد تقية. أما الدكتورة يمينة جداوي من جامعة المدية فقد سلطت الضوء على العلامة محمد بن أبي شنب ودوره الثقافي 1869- 1929م.

وأكد الأستاذ الدكتور الغالي غربي في مقدمة الكتاب، بأن مدير مخبر الدراسات المتوسطية عبر العصور بجامعة يحي فارس بالمدية يولي أهمية كبيرة للتاريخ المنسي “مبتعدين عن النظرة الشمولية للتاريخ الوطني التي تميز أغلب الدراسات والأبحاث الأكاديمية التاريخية، منطلقين من التاريخ المحلي”، حيث كانت البداية بكتاب حول شلالة العذاورة تاريخ وتراث عام 2020، وإصدار آخر حول عين بوسيف تاريخ وحضارة عام 2021، وصولا الى “بوقزول الزناخرة عبر التاريخ” الذي صدر هذا العام.