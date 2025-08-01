“صفحة حماية المعطيات الشخصية” على مواقع الهيئات والمؤسسات

تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد

دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” على مواقعها الإلكترونية، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم.

وأوضحت السلطة، في بيان لها الخميس، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.

وأشارت إلى أن صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد “وثيقة أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”، كما تهدف إلى “إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة”.

وفي هذا الصدد، وضعت السلطة الوطنية على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz)، نموذجا لصفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن لمختلف الهيئات تنزيلها واستغلالها.

كما أوصت بأن “تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة، وذلك بغرض تمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة، كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أو سحبها في أي وقت إذا غير رأيه”، وفقا لذات المصدر.