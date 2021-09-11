صفحة مزورة باسم بلماضي تصنع الجدل في فايسبوك

تصنع صفحة مزورة للناخب الوطني جمال بلماضي، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الجدل، خاصة وأنها يتزامن ظهورها مع الإشاعات المتداولة حول استقالته بعد التعادل مع بوركينافاسو..

وتبدو الصفحة المزورة لأول وهلة أنها رسمية، لوجود الشارة، غير أن المتمعن يدرك بسرعة أنها غير رسمية، كون الصفحة الرسمية تحمل الشارة الزرقاء أمام الاسم، وليس داخل الصورة.

وتعمل هذه الصفحة على نشر صور للناخب الوطني جمال بلماضي، ومقاطع فيديو لندواته الصحفية، وحتى تعليقات له، في خطوة ليتوهم الرأي العام، أنها صفحة رسمية، من خلال مسايرة بلماضي للأمور المتعلقة بالمنتخب.

ومعروف عن الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكده خلال إحدى الندوات الصحفية، وهذا ما يجعل من رواد التواصل الاجتماعي مطالبين من توخي الحذر من الصفحة المزورة.

ويتزامن نشاط الصفحة المزورة مع الإشاعات المتداولة حول إمكانية استقالة بلماضي بعد التعادل مع بوركينافاسو، وكذا الانتقادات التي طالته من قبل التلفزيون العمومي، بعد رفضه سفر الطاقم الصحفي مع “الخضر” إلى المغرب في نفس الطائرة.