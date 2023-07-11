“صفر ورق” خلال التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد

استحدثت وزارة التعليم آليات توجيه إدارية وبيداغوجية بهدف تسهيل التسجيلات لحاملي البكالوريا الجدد، حسب ما كشف عنه المدير العام للتعليم والتكوين بالوزارة، علي شكري.

وأوضح شكري في تصريح لوكالة الأنباء أن الوزارة عملت على توسيع استراتيجية “صفر ورق” لتشمل كل مسار تسجيل وتوجيه الطلبة، إلى جانب المرافق والخدمات المتعلقة بالنقل والإطعام والإيواء.

وأشار المسؤول إلى أن حامل شهادة البكالوريا سيحصل على بطاقة تسجيل إلكترونية بمجرد دفع مستحقات التسجيل.

وأضاف أن مصالح القطاع أقرت “آليات تسجيل وتوجيه جديدة أكثر مرونة تعزز الفرص أمام حاملي شهادة البكالوريا الجدد للتسجيل في التخصصات التي يرغبون فيها من خلال اللجوء إلى احتساب المعدل العام للبكالوريا في حال ما إذا لم يسمح المعدل الموزون للطالب من تحصيل التخصص الذي يرغب فيه”، وهو ما يرفع –كما قال– من نسبة تلبية الرغبات.

ويحدد المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد انطلاق المرحلة الأولى من التسجيلات بداية من 19 جويلية لتستمر إلى 1 أوت.

كما تم برمجة إجراء التسجيلات الأولية عبر المنصة من 19 إلى 22 جويلية, يليها تأكيد التسجيلات يومي 23 و24 من الشهر الجاري ثم معالجة الرغبات ما بين 25 جويلية و1 أوت، ليتم عندها إعلان نتائج التوجيهات.