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رياضة

صفعة أخرى موجعة للنّظام المغربي

علي بهلولي
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صفعة أخرى موجعة للنّظام المغربي

تلقّى نظام المغربي محمد السادس صفعة أخرى موجعة، الثلاثاء، بِإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن عدم تنظيم البطولة القارية للعبة في أواخر جوان المقبل.

وكان النظام المغربي قد أصرّ على تنظيم بلاده للبطولة الإفريقية لِكرة اليد، في فترة ما بين الـ 22 من جوان والـ 2 من جويلية المقبلَين. في مسعى “خبيث” لِإفساد عرس الأولمبياد المتوسّطي بِمدينة وهران، المُبرمج ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إن البطولة القارية للعبة، ستُجرى ما بين الـ 11 والـ 18 من جويلية المقبل، أي بعد إسدال ستار ألعاب البحر المتوسط بِالجزائر.

وأضاف أن اتّخاذه هذا القرار، جاء بعد رفض الاتحاد الدولي لِكرة اليد واللجنة الدولية لِألعاب البحر المتوسط، تنظيم البطولة الإفريقية للكرة الصغيرة، في تاريخ يتزامن مع الأولمبياد المتوسطي بِالجزائر.

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