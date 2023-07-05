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رياضة

صفعة مُحاربي الصّحراء تُنفّر الأوغنديين من ملعب “جابوما”

علي بهلولي
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صفعة مُحاربي الصّحراء تُنفّر الأوغنديين من ملعب “جابوما”
ح.م
لقطة من مباراة أوغندا والجزائر بِملعب "جابوما" بِالكاميرون.

يظهر بِأن اتحاد أوغندا لِكرة القدم اتّعظ، بعد مغامرته بِتنظيم مباراة الجزائر في الكاميرون.

وفضّل اتحاد الكرة الأوغندي ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، لِمواجهة “الخضر” في الـ 18 من جوان الماضي، ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. لِأن بلده لا تتوفّر على ميادين تستجيب لِمعايير “الكاف”.

وبدا حينها أن اتحاد الكرة الأوغندي تعمّد اختيار الكاميرون، على أمل تحريك السكّين في جرح رجال جمال بلماضي. قبل أن يفوز زملاء محمد الأمين عمورة، ويتلقّى منتخب أوغندا صفعة قويّة، قلّصت حظوظه بِنسبة كبيرة في حضور “العرس” الإيفواري.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قبل هذه المواجهة، قد أبدى استغرابه للجوء الأوغنديين إلى هذا النّوع من البرمجة. لكنّه شدّد على أنه لا يُعاني من هوس اسمه “جابوما”، بِدليل أن”محاربي الصّحراء” فازوا على الكاميرون (0-1) بِالميدان ذاته، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

وفي بيان نشره، الأربعاء، قال اتحاد الكرة الأوغندي إنّه لجأ هذه المرّة إلى العاصمة الرواندية كيغالي، واستلم الضوء الأخضر من قبل “الكاف”.

وأوضح أن المنتخب الأوغندي النسوي سيُواجه نظيره وجاره الرواندي مرّتَين بِميدان المُنافس في كيغالي. لِكون ملاعب بلده ما زالت لم تكتسب بعد صفة التأهيل.

وتُجرى مباراة الذهاب بين منتخبَي أوغندا ورواندا للإناث، في الـ 12 من جويلية الحالي، وتُقام مواجهة العودة بعد 6 أيام من ذلك. لِحساب الدور الأوّل من تصفيات أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس 2024.

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